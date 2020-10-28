Кейптаун, , 11:39 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса опроверг «тревожные слухи» о возможном возвращении страны к более строгим мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает SABC со ссылкой на виртуальное обращение президента к верхней палате парламента.

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Президент Рамафоса заявил, что, хотя «у нас и существуют поводы для беспокойства», это «просто неправда», что возвращение к карантинным мерам третьего уровня неизбежно.

«Я не хочу быть паникером, я не хочу, чтобы наши люди были встревожены слухами, такими как то, что мы собираемся ввести третий уровень. Это просто неправда. Если мы будем идти к этому, я буду первым, кто сообщит нации о том, где мы находимся и куда идем», — заявил Рамафоса.

Пользуясь случаем, он призвал общественность соблюдать меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса, поскольку страна приближается к «праздничному периоду» декабря.

Напомним, когда страна находилась на третьем уровне карантинных мер, были закрыты все международные границы, запрещено передвижение людей между провинциями, продажа алкоголя и табака и общественные собрания более чем 50 человек.

По словам министра здравоохранения ЮАР Цвели Мхизе, за последнюю неделю в стране был зафиксирован всплеск новых случаев заражения коронавирусом.