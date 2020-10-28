Саратов, , 14:45 — REGNUM В Саратовской области инфицированы коронавирусом 19 928 человек, за сутки наличие инфекции подтвердили еще у 197 жителей региона. Минувшим днем заболели 192 саратовца. Выздоровели с начала пандемии 13 130 человек, за сутки — 145 пациентов. Всего скончались 152 заболевших. Еще двух пациентов врачам не удалось спасти за прошедшие 24 часа, сообщает 28 октября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 120 из числа контактных, 77 — с неустановленным источником заражения. Больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 74 человека, шестеро — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 597,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 5 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, на базе Саратовской городской клинической больнице №2 имени М. И. Разумовского развернут ковидный госпиталь. В стационаре, по словам главного врача медучреждения Наталии Бакал, ведется модернизация кислородной станции. В сутки здесь расходуется 3,5 тыс. тонн кислорода, 60 баллонов.

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