30 октября 2020 | Время чтения 7 мин

Артём Дубровский, , 09:00 — REGNUM В канун Хеллоуина, пожалуй, самого неординарного праздника в году, принято вырезать жутковатые светильники из тыкв, наряжаться нечистью и принимать участие в различных традиционных играх. Однако, если вы хотите приобщиться к этому «страшному» событию, но в ваш город пока ещё не пришла мода на празднование Хеллоуина — не стоит отчаиваться. Студии — разработчики игр со всего мира уже давно превратили этот день в дополнительную возможность добавить атмосферы ужаса в свои проекты, а заодно и порадовать геймеров уникальным контентом.

Игры на Хеллоуин Иван Шилов ©ИА REGNUM

Корреспондент ИА REGNUM подготовил список проектов, в которых вы сможете побороться с силами тьмы, радостно покричать «кошелёк или жизнь» и с головой окунуться в атмосферу необычного праздника.

Fortnite

В популярной «королевской битве» празднование Хеллоуина началось с добавления временного режима «Месть Мидаса». В рамках проведения ивента (он завершится уже 3 ноября) геймеры могут не переживать за быстрый проигрыш. Теперь после смерти все персонажи превращаются в жуткие тени, обладающие несколькими уникальными умениями: высоким прыжком, телепортацией и способностью атаковать врагов острыми когтями. Таким образом, к середине раунда все пользователи поделятся на две большие команды: живых и мёртвых. Если победит кто-то из первых, то игроку-чемпиону будет засчитана стандартная «королевская победа». Если кто-то из вторых, то все причастные к этому тени будут вознаграждены «кошмарной победой».

Помимо этого, почти все здания в игре получили тематические украшения, а на просторах острова теперь можно найти уникальные предметы: летающие мётлы ведьм, мощный «тыквомёт», смертоносный арбалет охотников на нечисть и конфеты — с их помощью можно восстановить здоровье и броню. А если и этих атрибутов вам мало, то стоит обратить внимание на уникальные праздничные предложения во внутриигровом магазине и «кошмарный» концерт Джея Бальвина, который пройдёт уже 1 ноября.

For Honor

Разработчики многопользовательского экшена For Honor подготовились к празднику при помощи события «Монстры потустороннего мира», которое продлится до 12 ноября. В рамках его проведения геймерам откроются два новых режима: «Бесконечная битва» и «Охотники на демонов». Сообщается, что в первом средневековые воины будут захватывать территории и уничтожать полчища агрессивных скелетов. А во втором — добывать для своей команды различные положительные эффекты и сражаться с демонами, затаившимися на поле боя.

Команда разработчиков советует заходить в игру почаще и следить за обновлениями, потому что в определённые дни ивента геймерам откроются награды с трёх прошлых событий в честь празднования Хеллоуина. Помимо этого, в магазине For Honor появятся уникальные анимации, доспехи и добивающие удары, вдохновлённые классическими ужастиками и атмосферой праздника.

Rainbow Six Siege

В тактическом шутере Rainbow Six Siege празднование Хеллоуина начнётся с забавного и по-хорошему безумного события Sugar Fright («Сахарный испуг»). По сюжету, оперативница Фрост ударяется в ностальгию, объедается конфетами и засыпает — а просыпается уже в своей фантазии на тему праздника, сладостей и милых персонажей-игрушек. В ходе проведения ивента (он закончится 10 ноября) все оперативники превратятся в тряпичных кукол, а геймерам откроется доступ к уникальному режиму «Сладкая охота».

Во время «Сладкой охоты» две команды («Плуты» и «Сластёны») будут охотиться за конфетами, которые можно получить из поверженных противников. Кто первым соберёт 50 сладостей — тот и победил. Разработчики обещают, что раунды в этом режиме отличаются особой динамикой и не длятся больше 10 минут. А если вам хочется порадовать себя тематической косметикой, то обратите внимание на бесплатный комплект «Сахарный испуг». Предметы из него можно будет получить за различные внутриигровые достижения и выполнение тематических заданий.

Red Dead Online

В «ковбойском» онлайн-экшене Red Dead Online также не обошлось без празднования Хеллоуина. Своё тематическое событие разработчики условно разделили на три части. Первая добавит в игру двух легендарных пантер «Ночной шаг» и «Дух болот», за убийство которых можно будет получить уникальные костюмы. Во второй части ивента геймеров ожидает праздничный абонемент (боевой пропуск), благодаря которому можно будет получить особые награды за обретение опыта и выполнение различных заданий. А в третьей появится ограниченный по времени режим «Ночные ужасы» — в нём четыре команды игроков будут сражаться друг с другом и с ожившими мертвецами.

Помимо этого, во внутриигровом магазине появятся различные скидки на предметы, оружие и особые услуги.

Destiny 2

В научно-фантастическом шутере Destiny 2 есть свой аналог Хеллоуина под названием «Фестиваль усопших». В ходе празднования этого события (оно продлится до 3 ноября) Стражи примеряют страшные маски, объедаются сладостями и вспоминают погибших товарищей. Помимо этого, их ожидает особое задание в Зачарованном лесу, специальный «забинтованный» облик для призрака и транспорта, а также уникальный маскарадный шлем, на который можно надевать различные праздничные личины.

World of Tanks

Симулятор танковых баталий WoT готов порадовать геймеров новым масштабным событием под названием «Мирный-13», которое продлится до 9 ноября. В ходе его проведения в игре появится одноимённый режим, который позволит команде из пяти танкистов сразиться с силами тьмы в заброшенном городе, население которого таинственным образом исчезло. Игрокам нужно будет не только уничтожать хитрых противников под управлением искусственного интеллекта, но и постараться выбраться из Мирного-13 живыми — и всё это с различными аномалиями на карте, новыми видами танков, уникальным сюжетом и несколькими уровнями сложности. Отдельно стоит отметить, что в разработке ивента принимали участие именитые мастера франшизы Silent Hill: Акира Ямаока и Ито Масахиро.

Если же вы предпочитаете мобильные сражения, то стоит обратить внимание на похожий ивент в игре World of Tanks Blitz. Там Хеллоуин празднуют с поддержкой музыкантов из группы Korn, которые даже выпустили особый тематический клип на песню Finally Free.

Rocket League

В соревновательной аркаде Rocket League Хеллоуин решили отпраздновать просто, но со вкусом. До 30 октября включительно геймеры смогут получить уникальные предметы по мотивам популярного фильма «Охотники за привидениями». А вместо вишенки на этом ностальгическом торте — знаменитый автомобиль главных героев «Экто-1».

Call of Duty: Warzone

«Королевская битва» Warzone встречает игроков новым событием под названием «Призраки Верданска». В рамках его проведения (ивент закончится уже 3 ноября) погибшие персонажи превратятся в плотоядную нежить и постараются заманить в свои ряды как можно больше оставшихся в живых. Помимо этого, игроки смогут примерить на своих оперативников наряды культовых персонажей хоррор-фильмов: от Кожаного лица до куклы Билли из «Пилы».

Overwatch

В многопользовательском шутере Overwatch событие «Ужасы на Хеллоуин» уже стало традиционным. В этот раз уникальные тематические облики получат пять персонажей: Уинстон станет оборотнем, Дива превратится в кицунэ, Сигма примерит на себя костюм пиратского капитана-призрака, а Хандзо и Генджи станут японскими духами. В игру также вернётся «классический» PvE-режим «Месть Крысенштейна», где геймерам предстоит сражаться с роботами безумного учёного.

Dead by Daylight

Асимметричный ужастик Dead by Daylight в этом году празднует Хеллоуин довольно скромно — при помощи события «Вечный мор». В рамках его проведения (до 4 ноября) игроки получат доступ к особым испытаниям, новым обликам для персонажей и возможности лучше узнать историю убийцы по имени Мор. Пожалуй, главным подарком от разработчиков можно считать скидки во внутриигровом магазине — теперь почти всех персонажей игры можно приобрести со скидкой 50%.

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