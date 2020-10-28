Сеул, , 11:35 — REGNUM С 31 октября по 3 ноября, когда весь мир празднует Хеллоуин, популярные ночные клубы в районе Итхэвон и Каннам в Сеуле не будут работать, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Данное решение было принято после консультаций с карантинными властями страны.

Известно, что на протяжении двух последних недель в Южной Корее ежедневно фиксируют больше 50 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в стране выявили 103 случая заражения.

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Напомним, что в мае текущего года в одном из ночных клубов, расположенных в районе Итхэвон, произошла вспышка коронавируса.