Рязань, , 11:33 — REGNUM 22 автомобиля скорой помощи больницам Рязанской области передал 28 октября губернатор Николай Любимов. Технику получат 15 организаций, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Новые автомобили скорой помощи распределят в больницы Александро-Невского, Клепиковского, Милославского, Новомичуринского, Сапожковского, Старожиловского, Спасского и Чучковского районов, а также в городскую клиническую станцию скорой медицинской помощи Рязани, областной клинический перинатальный центр, областную клиническую больницу (подразделение «Михайловская РБ»), Ряжский и Сасовский ММЦ, Рязанскую и Сараевскую МРБ.

Кроме того, два реанимобиля приобрели для областной клинической больницы и областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой.