Севилья, Испания, , 11:33 — REGNUM Беспорядками завершилась вечером 27 октября протестная акция в Севилье, проводившаяся против мер карантинной безопасности, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 28 октября сообщает управление города по чрезвычайным происшествиям на своей странице в соцсети Facebook.

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Уточняется, что протестующие выступали против введенного из-за SARS-CoV-2 на территории Испании режима повышенной готовности и комендантского часа.

«В районе 22:30 по местному времени (00:30 мск) были зарегистрированы инциденты в зоне Пино-Монтано, где группа молодых людей занималась поджогом (мусорных) контейнеров и использовала фальшфейеры и петарды», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что в данном случае «видимо, речь идет о протесте из-за меры по ограничению передвижения с 23:00 до 06:00 ( 01:00—08:00 мск)» и отмечается, что данная акция была созвана посредством использования соцсетей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что итальянская полиция пресекла в Риме попытку устроить массовые беспорядки в ходе протестов против новых ограничений в связи с COVID-19.