Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM Глава аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров одобрен на должность руководителя Центра управления регионом Свердловской области. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Бидонько местным СМИ.

Как передаёт «ЕАН», кандидатуру Захарова одобрили в автономной некоммерческой организации «Диалог». Ожидается, что приказ подпишут в ближайшие дни.

Захаров руководит аппаратом горадминистрации с 2019 года, до этого чиновник долгое время возглавлял избирком Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области назначили на пост главы министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка заместителя министра Артёма Бахтерева.

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