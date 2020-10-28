Нур-Султан, , 11:29 — REGNUM Плата за загрязнение окружающей среды в Казахстане вырастут в восемь раз к 2025 году. Об этом 28 октября заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев на заседании Мажилиса (парламента).

Депутаты рассмотрели в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс по вопросам экологии. Министр уточнил, что объекты оказывающие значительное негативное влияние на окружающую среду должны получить комплексное экологическое разрешение.

При отсутствии такого разрешения к предприятиям применяются коэффициенты, которые до восьми раз повышают плату за загрязнение окружающей среды.

Мирзагалиев добавил, что для 50 крупнейших предприятий подобная мера будет применяться с 2025 года, для остальных объектов — с 2031 года. Это решение должно побудить собственников предприятий внедрить технологии по очистке выбросов.