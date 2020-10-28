Владикавказ, , 11:26 — REGNUM В Северной Осетии пресечена деятельность преступной группы, которая занималась поставкой контрабандных сигарет из Грузии. Ущерб от действий злоумышленников составил более 38 млн рублей. В настоящее время обвиняемые ждут суда, сообщили 28 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установлено в ходе следствия, группу сколотил житель РСО-Алании. Он привлек к совершению перевозок нелегального табака из-за границы троих жителей Дагестана, которые занимались международными грузоперевозками. В 2018 году организатор схемы закупил в Грузии табачные изделия в количестве 700 тыс. пачек на общую сумму более 38 млн рублей. Их удалось перевезти через границу в апреле 2019 года. При этом злоумышленники смогли уйти от предоставления товара таможенному контролю.

В дальнейшем контрафактный товар без акцизных марок хранился в большегрузах на территории одной из грузовых автостоянок Северной Осетии. Когда факт вскрылся, было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — о контрабанде табачных изделий и о незаконном приобретении, перевозке и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере, совершенных организованной группой.

В настоящее время дело передано для вынесения решения в суд Владикавказа.