Сухум, , 11:27 — REGNUM Роспотребнадзор безвозмездно передал Санитарно-эпидемиологической службе (СЭС) Абхазии 10 тыс. тестов на коронавирус. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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«Мы сегодня получили большую партию тест-систем от производителя «Вектор». Передал нам их Роспотребнадзор. Нам была очень необходима эта помощь», — рассказал пресс-службе заведующий лабораторией СЭС Астан Авидзба.

Он отметил, что переданных тестов должно хватить на 25 — 30 дней, что является существенной помощью для абхазских медиков.

Авидзба также сообщил, что теперь в лаборатории успевают обработать все тесты на коронавирус на следующий день после их поступления, и накопившиеся ранее «задолженности» ликвидированы. Это стало возможным после того, как тестирование параллельно стали проводить в полевом госпитале Минобороны России, который развернули в Сухуме.

Стоит отметить, что это вторая партия тестов на COVID-19, направленная Роспотребнадзором в Абхазию.

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