Кито, , 11:23 — REGNUM Власти 27 из 221 кантона Эквадора планируют открыть кладбища в День мёртвых 2 ноября, несмотря на призывы Национального комитета по чрезвычайным операциям. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Изначально Национальный комитет по чрезвычайным операциям просил закрыть кладбища с 31 октября по 3 ноября. Местные власти пообещали, что на кладбищах будут соблюдаться все необходимые меры санитарной безопасности.

В связи с решением властей кантонов директор Интегрированной службы безопасности «911» Хуан Сапата выразил надежду на то, что их решение будет пересмотрено. Несмотря на это, он отметил, что организация готова предоставить около 2100 сотрудников для контроля по соблюдению санитарных мер на кладбищах.