Москва, , 11:20 — REGNUM В нынешней информационной войне часто принижаются вполне реальные жертвы, которые принесла Россия на алтарь общей Победы над гитлеровским нацизмом, а преступления нацистов обеляются теми или иными «уравнивающими» формулами, включая катастрофическую резолюцию Европарламента. Об этом 28 октября ИА REGNUM заявил политик, историк, политолог, сопредседатель «Партии Роста» Сергей Станкевич, комментируя решение Солецкого районного суда Новгородской области, впервые в РФ признавшего геноцидом массовое убийство советских граждан нацистскими оккупантами и их пособниками.

Нацист осматривает результат дневной работы

«Время берет свое, и ближе к середине 21-го века крайне важно напоминать (причем не риторически, а предметно), кто через немыслимые жертвы обеспечил миру Победу и выступал затем обвинителем нацизма на Нюрнбергском процессе. Многие конкретные злодеяния гитлеровцев на нашей земле имели все «нюрнбергские» признаки геноцида. Эти примеры надо хотя бы сейчас, пусть и с некоторым опозданием, оформить полноценными правовыми актами и судебными решениями», — отметил Станкевич.

Он напомнил, что это право странам-победителям было предоставлено еще в послевоенных соглашениях союзников. «Так что ныне у нас в Нижегородской области по существу возобновляется Нюрнбергский процесс — и юридически, и символически. Думаю, и другие акты геноцида будут таким образом вскрыты, оценены и заново осмыслены. И это будут бесспорные аргументы: реальная трагедия против пропагандистских спекуляций», — добавил он.