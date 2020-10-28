Москва, , 11:18 — REGNUM По итогам 2020 года внутренний туристический поток России может снизится на 40−50%. Такой прогноз дала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС со ссылкой на телеканал НТВ.

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По мнению Догузовой, сокращение выездного туризма по итогам года может составить порядка 80%.

Глава Ростуризма считает, что «особенно пострадали отели в крупных городах России, нацеленные на бизнес-поездки, чем отели расположенные в курортных территориях».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР, объемы внутреннего турпотока в России по итогам 2020 года составят не более чем 70% от значений 2019 года

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