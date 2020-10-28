Казань, , 14:44 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения заражены коронавирусом 8 282 человека, за минувшие сутки инфицированы еще 47 пациентов. Накануне сообщалось о 45 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 258 человек, за сутки — 162 пациента. Летальных исходов за все время зарегистрировано 109 случаев, сообщает 28 октября республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Отмечается, что один случая заражения SARS-CoV-2 завозной, остальные — контактные. В стационары госпитализировали семерых, 40 человек — лечатся на дому. Самое большое количество заболевших за сутки в возрасте от 30 до 50 лет — 26 человек, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 36 инфицированных.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии подтверждены два новых летальных исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 28 октября погибшими за все время наблюдения числятся 109 жителей региона.

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