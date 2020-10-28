Омск, , 11:14 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова отстранена от занимаемой должности на время служебной проверки, сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что решение губернатора Омской области Александра Буркова связано с инцидентом со скорой помощью. Малова отвечала за оказание населению скорой медицинской помощи.

Напомним, 28 октября в Росздравнадзоре сообщили, что проведут проверку министерства здравоохранения Омской области. Ночью 27 октября два автомобиля скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию министерства.

Скорую помощь не приняла ни одна больница города в течение десяти часов, несмотря на тяжелое состояние пациентов. В настоящее время больные госпитализированы и проходят лечение.

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