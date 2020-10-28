Ставрополь, , 11:19 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье после хищения 100 тонн сахара со склада местного предприятия. Подозреваемые в совершении кражи задержаны, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе главного уравнения МВД по региону.

По данным полиции, двое грузчиков предприятия, расположенного в Изобильненском городском округе, заранее нашли покупателя и ночью в два захода выгрузили ему со склада 100 тонн сахара. Сумма ущерба составила более 4,6 млн рублей.

В ходе обыска у покупателя изъяли 37 мешков сахара, которые вернули законному владельцу. Расследование дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье арестовали двоих братьев из соседнего региона по подозрению в совершении серии краж пультов управления от асфальтоукладчиков, задействованных на строительстве автодорог. Сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 3,2 млн рублей.