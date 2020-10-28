Тверь, , 11:14 — REGNUM В Тверской области за минувшие сутки подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 28 октября в региональном оперативном штабе. В регионе сохраняется стабильный суточный прирост новых носителей коронавируса — 27 октября сообщалось о 137 случаях, 26 октября — о 138, 25 октября выявили 139 носителей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки выписан с выздоровлением после коронавируса 81 пациент. Скончались четыре пациента с COVID-19.

На 28 октября в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 9134 человека, выздоровели 5285 человек. Скончались 308 пациентов с коронавирусом.