Уфа, , 11:15 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, за минувшие 24 часа было выявлено 86 случаев заражения коронавирусом. А всего в регионе было зафиксировано 10 501 случай заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 9487 человек, в том числе 61 человек за минувшие сутки.

Сообщается, что количество умерших пациентов с COVID-19 увеличилось на одного и составило 51 человек. На лечение в больницах остаются 195 пациентов, а 768 граждан лечатся на дому.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии был усилен масочный режим. Согласно данным на 27 октября в регионе было выявлено за сутки 85 случаев заражения коронавирусом.

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