Москва, , 11:13 — REGNUM В Москве здание Басманной полицейской части станет участником программы льготной аренды «рубль за метр» и будет отреставрировано, сообщил 28 октября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Дом, построенный в 1782 году, является объектом культурного наследия федерального значения. Победитель аукциона должен будет отреставрировать здание в течение пяти лет. Объект расположен по адресу: улица Новая Басманная, дом 29. В шаговой доступности находится станция метро «Красные ворота». В здании четыре этажа и цоколь, общая площадь превышает 1,25 тыс. кв. метров. Начальная цена года аренды — 31,4 млн рублей.

«Объект имеет свободное функциональное назначение и подходит для размещения здесь образовательного, административного, торгового учреждения или культурно-просветительского центра. Также здесь может открыться заведение общественного питания или даже гостиница», — рассказал вице-мэр.

Организатором аукциона является городской департамент по конкурентной политике. Как пояснил его руководитель Иван Щербаков, договор с победителем аукциона будет заключен на срок 49 лет.