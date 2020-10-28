Рязань, , 11:15 — REGNUM В Рязанской области 28 октября подтверждено 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на один случай меньше предыдущих суток. Темп прироста за сутки составил 1%.

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С начала пандемии в регионе выявили 10 тыс. 418 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 7494 человека, в том числе 65 выписаны за сутки.

По данным федерального штаба, 28 октября зарегистрировано два летальных исхода. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 62 человека.