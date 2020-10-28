Якутск, , 11:15 — REGNUM Якутия по итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» среди регионов страны на звание «Литературный флагман России» заняла первое место, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры и духовного развития республики.

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Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям признал жителей Якутии самыми читающими в стране.

«Поздравляю Якутию с этой заслуженной высокой оценкой деятельности и достигнутых успехов в развитии литературной жизни, повышении доступности и поддержке чтения в республике», — обратился с поздравлениями президент Российского книжного союза, председатель жюри Сергей Степашин.

Напомним, в 2019 года библиотеки Якутии стали самыми посещаемыми учреждениями культуры. В том же году республика вошла в тройку самых читающих регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, список книг, которые помогут поднять настроение и справиться со стрессом, составили эксперты.