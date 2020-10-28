Кызыл, , 11:06 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее число инфицированных за всё время эпидемии в республике достигло 9243 человек.

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Новые носители выявлены в Кызыле, а также в 11 районах, в том числе в Кызылском, Дзун-Хемчикском, Тандинском, Улуг-Хемском районах. В стационарах республиканской столицы находятся 108 пациентов, состояние которых оценивается как тяжёлое. Четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 217 пациентов, в том числе с лабораторно подтвержденным COVID-19 — 194. За весь период выздоровел 8691 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

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