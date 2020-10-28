Уфа, , 11:03 — REGNUM Мэр Уфы Ульфат Мустафин заразился коронавирусом и сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом 28 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью журналистам.

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По его словам, у Ульфата Мустафина была пневмония, а сейчас диагностировали COVID-19 и высокий процент поражения легких. Сейчас он находится на лечении.

Радий Хабиров сообщил, что Ульфат Мансурович является его очень близким товарищем и он навещал его на прошлой неделе.

Глава Башкирии отметил, что заболевание очень сложное. И те люди, которые им переболели, знают как это непросто, тем более возраст не молодой.

Хабиров выказал уверенность в том, что Ульфат Мустафин скоро поправится и выйдет на работу.

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