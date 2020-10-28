Брянск, , 11:07 — REGNUM 142 новых носителя коронавируса выявлено в Брянской области 28 октября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. Скончались два человека.

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Всего в Брянской области подтверждено 12 тыс. 334 случая заражения инфекцией. 9201 человек выздоровели, в том числе 57 — выписаны за истекшие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, от осложнений на фоне коронавируса скончались 57 пациентов.

Лаборатории региона за сутки проверили 2675 тестом, в целом с начала пандемии проведено 224 тыс. 418 исследований.