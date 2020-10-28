Биробиджан, , 11:00 — REGNUM Новый цифровой рентген поступил в областную поликлинику Еврейской АО. Его приобрели за счет средств федерального бюджета за 16,8 млн рублей. В ближайшее время оборудование начнет работать, в том числе, на выявлении пневмоний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Пациенты, которым нужно рентген обследование для выявления пневмонии, будут приниматься только по направлениям врачей. В регионе пневмонией болеют более 600 человек.

«Запуск в работу нового цифрового рентгена в этой сложной эпидемиологической ситуации будет своевременным», — отметили в пресс-службе.

Вышедший из строя аппарат планируют отремонтировать.

На ренген обследование люди направляются из четырёх фильтр-боксов, которые созданы специально для пациентов с признаками ОРВИ. В день в фильтр-боксы обращаются более 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, медики Приамурья призвали жителей региона не скупать противовирусные препараты в аптеках и правильно носить защитные маски.

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