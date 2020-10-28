Смоленск, , 10:58 — REGNUM Бывший заместитель начальника МО МВД России «Вяземский», бывшие начальник и оперуполномоченный ОЭБиПК МО МВД России «Вяземский» осуждены за незаконное изъятие дорогостоящей аппаратуры для обращения с криптовалютой. Бывшие полицейские признаны виновными в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге, сообщили 28 октября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области.

Следствие и судом установлены, что в феврале 2018 года сотрудники полиции в здании торгово-бытового центра, в котором находилось большое количество дорогостоящего компьютерного оборудования для работы с криптовалютой, ввели оператора оборудования в заблуждение и потребовали осмотреть оборудование в связи с якобы поступившей информацией о хищении электроэнергии. Под этим предлогом они изъяли всё имеющееся в здании компьютерное оборудование для работы с криптовалютой. В частности, было изъято не менее 236 «Bitmain Antminer», а также 63 единиц сборного оборудования, включающего материнские платы, блоки питания, процессоры, оперативную память, кулеры, видеокарты. Причинённый материальный ущерб оценивается в сумму более 40 миллионов рублей. В рамках расследования дела удалось обнаружить и изъять похищенное мошенническим путем оборудование на сумму более 30 миллионов рублей.

Бывшие сотрудники полиции признаны судом виновными, им назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима.