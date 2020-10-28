Москва, , 10:58 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 3670 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

Это на 642 случая меньше, чем сутками ранее, когда выявили 4312 случаев заражения.

Всего за время пандемии в Москве исследования выявили более 409 тыс. носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, введенные в Москве ограничения пока позволяют стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, заявила глава управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

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