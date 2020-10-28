Ярославль, , 10:58 — REGNUM В Ярославской области за последние сутки выявлено 113 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

В последнюю неделю ежесуточно выявляется 107−118 случаев. Выздоровели за сутки 109 человек.

Количество пациентов с диагнозом COVID-19 и типичными признаками заболевания в больницах за сутки несколько снизилось — с 1512 до 1505 человек.

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