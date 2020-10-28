Москва, , 10:55 — REGNUM Советский Союз — первая страна в мире, осудившая нацистских военных преступников и их пособников. С 1943 годы по 1987 год были осуждены десятки тысяч военных преступников — в Ленинграде, Киеве, Минске, Кишиневе, Риге и других городах, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

Замученне нацистами мирные граждане

ИА REGNUM публиковало документальный спектакль и книгу о Жестяной Горке). Но непосредственных исполнителей казней тогда не нашли. «На Новгородском процессе 1947 года расследовались казни у деревни Жестяная Горка, где за организацию казней был осужден генерал Курт Герцог и его подручные (в 2019 годупубликовалоНо непосредственных исполнителей казней тогда не нашли.

Расследование по делу Жестяной Горки возобновилось лишь в середине 1960-х годов. На тот момент исполнителей не удалось привлечь к суду, поскольку они осели за рубежом, попыткам экстрадиции помешала Холодная война.

Последний новгородский суд над пособником нацистов Владиславом Вечером состоялся в 1982 году. Последний советский суд — в 1986 году (в Симферополе судили Федора Федоренко).

В перестройку многие разыскные дела были сданы в архив (но не рассекречены), включая дело о казнях в Жестяной Горке. Казалось бы, что разыскные материалы так и будут пылиться, хотя преступления нацизма не имеют срока давности. Однако в 2019 году, после находки поисковиков, было возбуждено дело о геноциде.

И вот Солецкий районный суд вынес первое судебное решение о преступлениях нацизма в новейшей истории России. Важно понимать, что прошел не уголовный процесс, а гражданский. Целью суда был не приговор для конкретных виновников, а юридическое определение геноцида на конкретном примере.

Это решение станет фундаментом для других расследований. Возможно (с каждым годом снижается шанс), что будут потом и уголовные суды для конкретных виновников, если удастся их найти и экстрадировать. О каких-либо компенсациях говорить преждевременно, это сложная тема.

Но у решения суда явно будут два конкретных последствия. Первое — рассекречивание документов, это значимо для исторической памяти и исследований по теме геноцида (есть целое направление — genocide studies).

Второе — места преступлений станут охраняемой территорией, там появятся памятные знаки. Да, мы много говорим о героях, но мало помним о жертвах и совсем забыли палачей (чего они и добивались, скрывая свои преступления)», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в истории российских судов массовые убийства мирных жителей во время Великой Отечественной войны признали геноцидом. Речь идет о расправе с жителями деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.

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