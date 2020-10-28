Пермь, , 10:52 — REGNUM В Пермском крае за 27 октября коронавирус был обнаружен ещё у 159 граждан. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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Из них 84 женщины, 64 мужчины, а также шесть девочек и пять мальчиков. 86 пациентов госпитализировали, а ещё 73 лечатся амбулаторно.

С весны количество выявленных носителей коронавируса составило в Прикамье уже 13 047. Коэффициент распространения находится на отметке 1,1, что немного ниже по сравнению с данными на утро 27 октября.