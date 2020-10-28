Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM По данным на 28 октября 2020 года, за минувшие сутки в Свердловской области выявлен 291 носитель коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 27 октября власти докладывали о 287 случаях заражения коронавирусом. Теперь в регионе подтверждено 35 360 случаев с начала пандемии.

За последние сутки вирус SARS-CoV-2 выявили у жителей Екатеринбурга (115 носителей), Арамильского городского округа, Артемовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы Горноуральского городского округа, ЗАТО Свободный, Ирбита, Карпинска, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Пышминского городского округа, Серова, Сысертского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловском Заксобрании заявили о возобновлении своей работы после карантина по COVID-19.

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