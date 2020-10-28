Краснодар, , 10:49 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено сразу 133 новых случая заражения коронавирусом, это на 13 больше, чем сутками ранее. Данные статистики опубликовал 28 октября региональный оперативный штаб. В числе заболевших за последние сутки — шесть детей.

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«В Краснодаре коронавирусная инфекция выявлена у 34 жителей, в Крыловском районе у 10, Северском — у девяти. В Сочи заразились восемь человек, по семь кубанцев заболели в Туапсинском, Белореченском районах, в Геленджике и Горячем Ключе. В Кущевском районе шесть случаев заражения новой инфекцией, в Староминском — пять, в Усть-Лабинском — четыре», — сообщили в оперштабе.

На 28 октября в Краснодарском крае подтверждено 16 987 случаев заражения вирусом. Выздоровели на данный момент 11 512 пациентов. Скончался 401 пациент с диагностированным COVID-19. Растёт и число пациентов в тяжёлом состоянии — на утро 28 октября 31 человек подключён к аппаратам ИВЛ, трое находятся на ЭКМО.