Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 130 новых инфицированных коронавирусом жителей, это на один случай больше, чем днем ранее. Об этом 28 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в области был выявлен 11 041 инфицированный, из которых 6387 уже выздоровели, в том числе 69 — за последние сутки, 116 человек умерли от ковида.

По данным регионального оперативного штаба, на данный момент в Ленобласти развернуто 1275 специализированных коек, из которых 452 свободны, в том числе 130 реанимационных. За прошедшие сутки в Ленобласти были госпитализированы 106 жителей — 26 пациентов с COVID-19 и 86 пациентов с внебольничной пневмонией.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что полный локдаун во всех районах области региональные власти пока вводить не планируют. К таким серьезным мерам они прибегнут только в том случае, если заполняемость коек будет от двух тысяч. Сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем.

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