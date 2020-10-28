Махачкала, , 10:51 — REGNUM Профилактические рейды по проверке соблюдения масочного режима пассажирами и водителями общественного транспорта проходят в Махачкале. В них принимают участие сотрудники администрации города, региональных управлений Роспотребнадзора, Ространснадзора и ГИБДД, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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В ходе рейдов, прошедших 27 октября, пассажирам и водителям рассказали о важности соблюдения мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Начальник отдела ГИБДД по Махачкале подполковник полиции Ибрагим Бабаев отметил, что к гражданам, нарушающим масочный режим, будут применяться административные санкции.

Напомним, 23 октября вышел указ врио главы Дагестана Сергея Меликова о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса в республике. Согласно первому пункту документа, жители региона должны до улучшения эпидобстановки носить маски при пользовании общественным транспортом, в том числе легковым и грузовым такси.

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