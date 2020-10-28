Москва, , 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 16 202 случая заражения коронавирусом, сообщили 28 октября в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это на 348 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 16 550 случаев заражения.

Снизилось число положительных тестов у региона-лидера — Москвы. В столице выявлено 3670 случаев заражения против 4312 случаев сутками ранее.

Всего в России за время пандемии выявили более 1,5 млн случаев заражения новым вирусом.