Москва, , 10:51 — REGNUM Введенные в Москве ограничения пока позволяют стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Об этом 28 октября заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, за минувши сутки в столице было зарегистрировано 3670 новых случаев коронавируса.

«Это результат выходных дней. Но, тем не менее это падение. Скажем так: неприрост заболеваемости в течение трех недель может говорить о её стабилизации и возможности непринятия строгих мер. Надеюсь, что те ограничения, которые были введены, позволят сохранить город в том состоянии, которое есть», — заявила Андреева.

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