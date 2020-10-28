Москва, , 10:39 — REGNUM Роспотребнадзор передал Узбекистану мобильную клинику в рамках программы технической помощи странам Восточной Европы и Туркестана в области профилактики инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Торжественная церемония прошла 27 октября. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов поблагодарил российскую сторону за помощь в борьбе с эпидемиями. Заместитель главы Роспотребнадзор Ирина Брагина сказала, что Россия поддерживает усилия Узбекистана в борьбе с коронавирусом.

Отметим, в рамках программы технической помощи в страны Туркестана и Восточной Азии уже поставлено 12 мобильных клиник, в том числе четыре — в Таджикистан, три — в Армению, пять — в Киргизию.

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