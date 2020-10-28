Порт-о-Пренс, , 10:37 — REGNUM На Гаити подписано соглашение, предусматривающее обучение чтению и письму около четырёх миллионов человек. Соответствующий документ подписан Государственным университетом Гаити и Секретариатом по вопросам грамотности.

Таким образом, оба ведомства намерены реализовать положение конституции Гаити 1987 года, предусматривающее всеобщую грамотность населения.

Ректор Государственного университета Гаити Фриц Дешоме отметил, что, помимо конституции, обеспечивать грамотность населения обязывает Великая хартия вольностей.

Согласно данным ООН от 2018 года, почти каждый третий гаитянин не умеет читать и писать.