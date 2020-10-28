Москва, , 10:37 — REGNUM Доля тяжёлых случаев COVID-19 в столице составляет 10% от общего числа. Об этом 28 октября заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Не изменилось количество тяжёлых заболеваний. Этот процент неизменный — до 10%. Крайне тяжёлые формы — 3%, остальные — это средней тяжести», — сказала Андреева.

По словам главы управления Роспотребнадзора, в столице проводится по 85−92 тысячи тестов ежедневно. С лета объёмы тестирования выросли в два раза.

«Активное тестирование позволяет своевременно выявлять заболевших и максимально их изолировать», — заявила Андреева.

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