Москва, , 10:33 — REGNUM Решение Солецкого районного суда, который впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами, вряд ли будет кем-то оспорено и будет иметь конкретные юридические последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Судебный приговор, вступивший в законную силу, уже сам по себе документ, имеющий безоговорочное значение для всех стран, признающих юридические системы друг друга, — сказал Вассерман. — Вполне очевидна правильность этого решения. Проблема в том, что когда проводили суд над группой военных преступников, виновных в уничтожении советских граждан, в данном конкретном месте, еще не было установлено в международном праве само понятие геноцид. И смысл данного решения не в том, что установлен факт массового убийства, а в том, что данное убийство квалифицировано в соответствии с международными соглашениями, возникшими как раз на почве событий Второй мировой войны в целом и Великой Отечественной войны в частности».

Как пояснил Вассерман, он не думает, что это решение будет кем-то оспорено.

«А вот каковые конкретные юридические последствия? Я думаю, что с точки зрения англосаксонского прецедентного права установлен прецедент, упрощающий нам дальнейшую борьбу с теми преступниками, которых англосаксы всё еще пытаются крышевать», — добавил Вассерман.

Напомним, как сообщалось ранее, Солецкий районный суд Новгородской области впервые в истории судопроизводства РФ признал геноцидом массовые убийства нацистами советских граждан в годы Великой Отечественной войны.