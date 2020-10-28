Белгород, , 10:35 — REGNUM Наличие лекарств в аптеках Белгорода проверят чиновники. Об этом 28 октября на своей странице в социальной сети написал мэр города Юрий Галдун.

Лекарства Domadoktor.ru

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В областном центре в розничной сети возник дефицит лекарств, прежде всего, антибиотиков, назначаемых при комплексном лечении коронавирусной инфекции. При этом, по словам первого заместителя начальника департамента здравоохранения региона Людмилы Крыловой, в медицинских организациях недостатка в препаратах нет — существует трёхнедельный запас, и проводится процедура закупки новых. Мэр Белгорода инициировал проверки аптек.

«Начинаем проверять наличие в аптеках города лекарств, которые сегодня пользуются повышенным спросом. Проблему с поставками будем решать совместно с областным департаментом экономического развития», — написал градоначальник.

По данным властей, лекарства исчезли из аптек из-за технического сбоя при введении новой системы государственной регистрации препаратов. К 1 ноября ситуацию надеются исправить.

Свой вклад в лекарственное обеспечение ковид-площадок внесла Белгородская епархия — медикам передали 4,1 тысячи упаковок антибиотиков.

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