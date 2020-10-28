Москва, , 10:34 — REGNUM Ситуацию с новым коронавирусом в столице России удалось стабилизировать, и на сегодняшний день она является спокойной. Об этом 28 октября заявила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе своего выступления на заседании Мосгордумы.

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«Я не могу не сделать акцент на том, что на сегодняшний момент у нас ситуация в городе спокойная», — заявила она.

Также Андреева отметила, что в настоящее время прирост нового числа заразившихся SARS-CoV-2, а также индекс и коэффициент распространения новой инфекции в Москве является гораздо более низким в сравнении с тем, какими они были в начале октября «и даже начиная с середины сентября».

«По ситуации, которую мы сегодня фиксируем, мы можем сказать, что нам удалось ее стабилизировать», — сказала глава управления Роспотребнадзора по Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа в столице России было выявлено 3670 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым минимальным значением с 8 октября.