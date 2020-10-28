Москва, , 10:32 — REGNUM В России в преддверии Международного фестиваля Ficc International Rally 2022. впервые пройдет международный форум по автотуризму, сообщили в Росиуризме.

Читайте также: Названы основные проблемы российских автотуристов

Форум состоится 20−21 ноября 2020 года в Суздале (Владимирская область). Цель — показать туристический потенциал России для автотуристов из стран Европы, Турции и Китая.

Автомобильный туризм пользуется популярностью — 24% всего объема туризма в Европе приходится именно на автотуризм — и является одним из перспективных видов туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируют разработать новую федеральную целевую программу, направленную на создание автотуристических кластеров.

Ранее в сюжете: Туризм в России разделят на 13 видов