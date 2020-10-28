Тбилиси, , 10:37 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1731 случай заражения коронавирусом. Сообщение об этом 28 октября опубликовали на правительственном сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в Грузии выявили 33 858 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 14 829 человек победили инфекцию, в том числе 2197 за последние сутки, что почти вдвое больше, чем накануне, и является рекордным для страны.

За время пандемии в Грузии умерли 253 человека с диагнозом COVID-19, из них 15 в течение последних суток. В стационаре лечатся 4022 пациента, в оборудованных гостиницах — 2344. На карантин поместили 3507 человек.

Напомним, в Грузии 24 октября сообщили о 1941 выявленном случае заражения коронавирусом за сутки, что было максимумом для страны за время пандемии. Потом этот показатель начал снижаться.

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