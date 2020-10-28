Сеул, , 10:37 — REGNUM В вооруженных силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у представителя сухопутных войск и сотрудника Университета национальной обороны Южной Кореи. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах страны увеличилось до 162.

154 человека вылечены и вписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 103 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 26 146.

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