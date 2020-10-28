Пенза, , 10:50 — REGNUM В Пензен сегодня, 28 октября, отключено холодное и горячее водоснабжение. На это время будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты города и по заявкам управляющих компаний. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Воду отключают с 9:00 до 24:00. Без водоснабжения останутся 134 многоквартирных дома, 12 детских садов, восемь школ, семь объектов здравоохранения, два спортивных объекта, библиотека.

Спасатели поясняют, что отключение воды связано с плановыми работами по перерезке двух магистральных водоводов диаметром 700 мм по улице Стасова, 2А.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Пензенской области впервые начаты работы по поиску альтернативных источников водоснабжения городов Пензы и Заречного. Для геологического изучения будет использоваться площадь в 1962 кв. км, которая расположена в 25 км от Пензы и включает в себя Пензу, Заречный, Бессоновский, Мокшанский, Пензенский, Колышлейский, Лунинский, Шемышейский районы.

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