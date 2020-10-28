Москва, , 10:31 — REGNUM Количество детей в структуре заболевших в Москве сократилось. Об этом 28 октября заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, доля детей и подростков в структуре заболевших сократилось с 13 до 6%. Ежедневно в городе с COVID-19 госпитализируется около 17−20 школьников. При этом они, как правило, переносят вирус бессимптомно, причём чаще заболевание фиксируется среди учащихся старших классов.

«Младшие классы вообще не дают прироста. А старшие классы решено было вывести на дистанционное обучение», — сказала Андреева.

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