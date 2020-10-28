Ставрополь, , 10:31 — REGNUM Начальник отдела МВД по Изобильненскому району Ставропольского края Николай Давыденко был задержан на рабочем месте при получении взятки от бизнесмена. В отношении подполковника полиции возбуждено уголовное дело, пишут местные СМИ.

Сообщается, что Давыденко потребовал от местного предпринимателя 1,8 млн рублей за покровительство со своей стороны. Однако бизнесмен сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы. При получении первой части взятки в размере около 100 тыс. рублей мечеными купюрами начальник райотдела был задержан.

По информации портала «Блокнот Ставрополь», до задержания подполковник успел спустить в унитаз большую часть переданных ему купюр. Однако от всех меченых банкнот ему избавиться не удалось.

Работать в полиции Давыденко начал в 2002 году и дослужился до звания подполковника. В январе 2017 года его назначили начальником Изобильненского райотдела полиции.

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