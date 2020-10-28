Белгород, , 10:21 — REGNUM Лекарственные препараты из аптек доставляют волонтёры льготным категориям граждан в Белгородской области. В каждом муниципалитете для этих нужд есть специальный автомобиль, заявила на брифинге 27 октября первый заместитель начальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова.

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Механизм доставки лекарств льготникам внедрили на территории области ещё весной 2020 года при первой волне коронавирусной инфекции. Такая система позволяет исключить личные визиты граждан в больницы и аптеки, тем более что они по большей части относятся к группе риска — чаще всего старше 65 лет и имеют хронические заболевания. Чтобы получить необходимые препараты, льготнику необходимо дистанционно оставить заявку в лечебном учреждении, а на дом их привезут социальные работники или волонтёры.

«У нас социальные службы получили в рамках национального проекта автомобили, которые позволяют выезжать к лицам старше 65 лет на дом не только с позиции диспансерного наблюдения или оказания медицинской помощи, но и с доставкой лекарственных препаратов. В каждом муниципалитете есть такое авто», — объяснила Людмила Крылова.

Власти просят обратить внимание, что из-за разницы между местом проживания и местом регистрации человека увеличивается время доставки. Льготнику, проживающему в районе, но прикреплённому к городской поликлинике, придётся ждать, пока данные передадут от одного муниципалитета в другой.