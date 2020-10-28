Симферополь, , 10:19 — REGNUM В Крымской республиканской психиатрической больнице№ 1 имени Н.И. Балабана в Симферополе зарегистрирована вспышка COVID-19. Об этом 28 октября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщила руководитель территориального Управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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Всего заражение коронавирусом подтверждено у 81 человека, около половины из них — медицинские работники. У 56 заразившихся клинических проявлений заболевания не зафиксировано. Причиной вспышки, по предварительным данным, могло стать то, что при приёме пациентов в стационар не требовали справку об отсутствии коронавируса, пациенты с температурой не изолировались. В настоящее время на территории больницы развернули госпиталь на 60 коек, госпиталь обеспечен необходимыми препаратами. Туда направлены специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму зарегистрирован 251 новый случай заражения коронавирусом — против 146 случаев сутками ранее.